Ван Дейк: Гакпо способен заменить Фирмино, он всё ещё учится и адаптируется

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался об уходе из команды нападающего Роберто Фирмино и назвал игрока, который способен его заменить.

«Как «Ливерпуль» будет играть без Фирмино? Я думаю, что это очень, очень сложная роль для исполнения, и я думаю, что Коди Гакпо с ней справляется. Он все ещё учится, все ещё адаптируется.

На мой взгляд, Бобби был одним из лучших на этой роли. Для Коди это первые шесть месяцев в команде, и у него уже всё так хорошо получается, это хороший знак, и он должен продолжать идти вперёд, твердо стоять на ногах и слушать меня!

Мы набрали хорошую форму? Я очень взволнован предстоящим сезоном. Я думаю, что это чувство возникло пару месяцев назад, когда мы перевернули страницу. Очевидно, нам ещё над многим предстоит поработать, но в данном случае хорошо то, что у нас впереди целsq предсезонный период для этого, и это определённо то, что нам нужно», — приводит слова ван Дейка 90min.

Ранее «Ливерпуль» официально объявил, что 31-летний Фирмино покинет клуб ближайшим летом, когда истечёт его контракт.