Юрген Клопп: немного нервничаю, но надеюсь, что Дортмунд выиграет Бундеслигу
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке в Бундеслиге.
«Немного нервничаю, но надеюсь, что Дортмунд выиграет. Знаю, что это будет значить для города», — приводит слова Клоппа журналист Джеймс Пирс.
Уже сегодня, 27 мая, решится судьба титула Бундеслиги в сезоне-2022/2023. За тур до конца чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» возглавляет турнирную таблицу с 70 набранными очками. «Бавария» идёт на втором месте, отставая от дортмундцев на два очка. «Боруссия» сыграет с «Майнцом», «Бавария» встретится с «Кёльном».
В последний раз клуб из Дортмунда выигрывал чемпионский титул в сезоне-2011/2012, когда командой руководил Юрген Клопп.
Клопп после матча раздаёт фанатам пиво:
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