«Боруссия» Д — «Майнц»: стартовые составы на матч Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» и «Майнц» назвали стартовые составы на матч заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги. Команды сыграют на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Марко Фрицем (Германия). Начало матча — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы:

«Боруссия» Д: Кобель, Зюле, Геррейру, Хуммельс, Рюэрсон, Брандт, Джан, Вольф, Мален, Аллер, Адейеми.

«Майнц»: Дамен, Ханче-Ольсен, Белл, Каси, Баррейро, Кор, Фернандеш, Стах, Кариколь, Джэ Сон, Онисиво.

Напомним, «Боруссия» станет чемпионом Германии, если одержит победу, во всех остальных случаях судьба золотых медалей будет зависеть от параллельного матча, в котором «Бавария» на выезде сыграет с «Кёльном».

За тур до конца сезона «Боруссия» занимает первое место в таблице Бундеслиги, набрав 70 очков в 33 матчах. «Бавария» располагается на второй строчке, заработав 68 очков по итогам 33 встреч. «Майнц» находится на девятом месте с 45 очками.