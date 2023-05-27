«Рома» проиграла «Фиорентине», ведя в счёте до 85-й минуты, и не попадёт в топ-4 Серии А
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Завершился матч предпоследнего, 37-го тура итальянской Серии А, в котором «Фиорентина» принимала «Рому». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» и завершилась победой «Фиорентины» со счётом 2:1.
На 11-й минуте Стефан Эль-Шаарави вывел гостей вперёд. На 85-й минуте Лука Йович сравнял счёт, а спустя три минуты Нанитамо Иконе вывел вперёд «Фиорентину».
В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Фиорентина» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 53 очка в 37 матчах. «Рома» находится на шестом месте с 60 очками, отставая от идущего четвёртым «Милана» на четыре очка. Подопечные Жозе Моуринью не квалифицируются в Лигу чемпионов через Серию А. Тем не менее «Рома» может выйти в ЛЧ, если победит в Лиге Европы.
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