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Сергей Юран подвёл итоги матча со «Спартаком»

Сергей Юран подвёл итоги матча со «Спартаком»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран подвёл итоги матча предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0).

«Выполнили то, о чём договаривались, доволен игроками. Они придерживались установки на игру, старались создавать напряжение у ворот.

Во втором тайме нас поддавливала психология, хотя я говорил, что надо убрать из головы тот факт, что мы играем именно со «Спартаком». Соперник во втором тайме стал агрессивнее, им нужны очки. Парни — молодцы, я могу простить ошибки, но не безволие. Есть характер и самоотдача, нужно биться. Мне нужно было время в команде на то, чтобы разобраться с составом, подтянуть физику», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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