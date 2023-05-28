Сергей Юран подвёл итоги матча со «Спартаком»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран подвёл итоги матча предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0).

«Выполнили то, о чём договаривались, доволен игроками. Они придерживались установки на игру, старались создавать напряжение у ворот.

Во втором тайме нас поддавливала психология, хотя я говорил, что надо убрать из головы тот факт, что мы играем именно со «Спартаком». Соперник во втором тайме стал агрессивнее, им нужны очки. Парни — молодцы, я могу простить ошибки, но не безволие. Есть характер и самоотдача, нужно биться. Мне нужно было время в команде на то, чтобы разобраться с составом, подтянуть физику», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.