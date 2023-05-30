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Малком поделился эмоциями от вызова в сборную Бразилии

Малком поделился эмоциями от вызова в сборную Бразилии
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком поделился эмоциями от вызова в сборную Бразилии. Форвард отметил, что полон мотивации и счастлив предоставленной возможности представлять свою страну на международном уровне.

«Благодарен за ещё одну возможность представлять мою страну… Супер счастлив и мотивирован», — написал Малком в своих социальных сетях.

Малком вызван в сборную Бразилии на два товарищеских матча, которые пройдут в середине июня на территории Европы. 17 июня «селесао» сыграют с Гвинеей в Барселоне, а 20 июня встретятся с Сенегалом в Лиссабоне. Малком получил вызов в национальную команду впервые за пять лет.

В 33 матчах за «Зенит» в нынешнем сезоне Малком забил 26 голов и сделал девять голевых передач.

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