Защитник «Спартака» Дуарте сравнил матч с ЦСКА и дерби в Парагвае

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте сравнил матч с ЦСКА и дерби в Парагвае. «Спартак» обыграл ЦСКА в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:1. Встреча состоялась 21 мая.

«Можно ли дерби с ЦСКА сравнить с главными матчами в Парагвае? Встреча с ЦСКА мне понравилась по накалу и атмосфере. Что касается Парагвая, то для моего «Серро Портеньо» главное дерби — против «Олимпии». Ещё есть важные игры с «Либертадом». Атмосфера там обычная для Южной Америки: на одной половине поля слышишь песни о себе, а на другой — сплошные оскорбления. Стадион не молчит ни минуты: все поют, скандируют кричалки.

Жесты Соболева и Роши? Да в Парагвае то же самое! Много борьбы, стыков, но порой случаются и не совсем спортивные вещи. Я в «класико» никогда с ума не сходил — в принципе довольно спокойный человек, на поле голову не теряю», — приводит слова Дуарте «Известия».