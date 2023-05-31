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Дуарте объяснил, почему бросил бежать за Батчи в голевой атаке «Краснодара»

Дуарте объяснил, почему бросил бежать за Батчи в голевой атаке «Краснодара»
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Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте рассказал, почему не добежал за полузащитником «Краснодара» Жоау Батчи, который отметился голом в матче 24-го тура чемпионата России. Встреча состоялась 24 апреля. «Спартак» одержал победу со счётом 4:3.

«Мне не хватило физики. Пробежал метров 70 в атаку, а когда рванул назад за соперником, просто встал: ноги не двигались. Понял, что вообще ничего не могу поделать.

Конечно, не снимаю с себя вины. Но человек — не машина. Момент случился ближе к концу, и физические возможности стали уже не те.

Говорю про конкретный момент матча, когда не осталось сил бежать назад. В целом не могу сказать, что я медленный футболист. Скорость у меня вполне неплохая», — приводит слова Дуарте «Известия».

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