Месси: сделала ли «Барса» всё возможное, чтобы я вернулся? Не знаю, это их проблемы

Аргентинский нападающий Лионель Месси, принявший приглашение клуба МЛС «Интер Майами», прокомментировал срыв переговоров с «Барселоной», которая хотела вернуть игрока на «Камп Ноу».

«Сделала ли «Барселона» всё возможное, чтобы вернуть меня? Не знаю, это их проблемы. Я знаю только то, что обсуждал с Хави. Клуб, насколько понимаю, получил одобрение лиги на контракт со мной. Но я вам ещё раз скажу: решение зависело не только от этого. На многие вопросы я не получил ответа, их просто не было. На сегодняшний момент клуб не смог со стопроцентной уверенностью гарантировать мне, что я могу вернуться», — сказал Месси в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента. Прежде чем принять предложение «Интера», Лионель отверг предложения «Барселоны» и клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.