Хави – о переходе Неймара в «Барселону»: он не входит в наши планы

Главный тренер «Барселоны» Хави опроверг слухи о том, что бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар может присоединиться к каталонскому клубу этим летом.

«Это сюрприз. Послушайте, я ценю Неймара как человека, как игрока, как друга, он отличный игрок, но он не входит в наши планы», — приводит слова Хави Football Espana, ссылаясь на журналиста Херарда Ромеро.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб продолжает искать варианты усиления клуба после срыва трансфера аргентинца Лионеля Месси. Их цель состоит в том, чтобы подписать звёздного игрока. Одним из вариантов является Неймар, которого уже предложили каталонскому клубу.

Напомним, Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года.

В прошлом сезоне Неймар принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.