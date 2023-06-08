Неймар может вернуться в «Барселону» после срыва трансфера Месси

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону», сообщает Sport.es.
По данным источника, каталонский клуб продолжает искать варианты усиления клуба после срыва трансфера аргентинца Лионеля Месси. Их цель состоит в том, чтобы подписать звёздного игрока. Одним из вариантов является Неймар, которого уже предложили каталонскому клубу.
Однако отмечается, что зарплата Неймара и условия, которые могут выдвинуть «ПСЖ» по трансферу Неймара, рискует усложнить возможность перехода.
Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года.
В прошлом сезоне Неймар принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.
Неймар показал баскетбольные навыки под руководством Батлера
- 8 июня 2023
-
04:24
-
04:02
-
03:57
-
03:44
-
03:39
-
03:23
-
03:19
-
03:09
-
03:02
-
02:51
-
02:41
-
02:23
-
02:00
-
01:44
-
01:37
-
01:20
-
01:18
-
00:55
-
00:54
-
00:49
-
00:45
-
00:38
-
00:34
-
00:24
-
00:24
-
00:17
-
00:13
-
00:10
-
00:09
-
00:01
- 7 июня 2023
-
23:55
-
23:45
-
23:45
-
23:37
-
23:37