Неймар может вернуться в «Барселону» после срыва трансфера Месси

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону», сообщает Sport.es.

По данным источника, каталонский клуб продолжает искать варианты усиления клуба после срыва трансфера аргентинца Лионеля Месси. Их цель состоит в том, чтобы подписать звёздного игрока. Одним из вариантов является Неймар, которого уже предложили каталонскому клубу.

Однако отмечается, что зарплата Неймара и условия, которые могут выдвинуть «ПСЖ» по трансферу Неймара, рискует усложнить возможность перехода.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года.

В прошлом сезоне Неймар принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

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