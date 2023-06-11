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Холанд надел норвежский флаг на церемонии награждения после финала Лиги чемпионов

Холанд надел норвежский флаг на церемонии награждения после финала Лиги чемпионов
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Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд надел флаг своей страны на церемонии награждения после финала Лиги чемпионов.

Фото: Robert Michael/picture alliance via Getty Images

Холанд провёл на поле полный матч. Единственный гол в матче забил Родриго Эрнандес, открыв счёт на 68-й минуте матча. В роли ассистента выступил Бернарду Силва.

На групповом этапе Лиги чемпионов нынешнего сезона «Манчестер Сити» занял первое место в группе с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф «горожане» победили в противостояниях с «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0). «Интер» вышел со второго места из группы с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией Пльзень». В матчах плей-офф «нерадзурри» прошли «Порту» (1:0, 0:0), «Бенфику» (2:0, 3:3) и «Милан» (2:0, 1:0).

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