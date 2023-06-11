Бывший спортдир «Фиорентины»: не верю в то, что «фиалки» хотят вернуть Кокорина

Бывший спортивный директор «Фиорентины» Оресте Чинквини заявил, что у нападающего Александра Кокорина, выступавшего в прошлом сезоне на правах аренды за «Арис», нет шансов вернуться во Флоренцию на постоянной основе. Функционер считает, что форвард мог бы проявить себя в другой стране.

«Я не верю в то, что «Фиорентина» хочет вернуть Кокорина. С большой долей вероятности Винченцо Итальяно останется в клубе на следующий сезон. Мы с ним неплохо знакомы, и я могу сказать, что у Винченцо не самое лучшее мнение о Кокорине. Александр играл на Кипре, а там не такой сильный чемпионат, уровень средний. Я уверен, что у Кокорина нет шансов остаться во Флоренции, это просто невозможно. Но он наверняка мог бы проявить себя где-то ещё», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 на счету Кокорина 29 матчей за «Арис» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами. Контракт игрока с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.

Ранее агент Кокорина сообщал о намерении «Фиорентины» вернуть форварда в расположение клуба.