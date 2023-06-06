Агент Кокорина: «Фиорентина» изъявила желание вернуть Александра себе

Футбольный агент Тимофей Бердышев рассказал о будущем своего клиента, российского нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Рассматриваем ли мы другие варианты продолжения карьеры Кокорина? Для начала «Фиорентина» изъявила желание вернуть Александра себе. Наш первый шаг — вернуться в итальянский клуб, а дальше выслушаем, как они видят дальнейшее будущее футболиста.

Александр сейчас — игрок «Фиорентины», у футболиста закончилась аренда. Итальянский клуб уведомил Кокорина, что он возвращается в расположение команды», — приводит слова Бердышева Sport24.

Напомним, Александр Кокорин провёл в аренде за «Арис» 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Он был признан лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра.