Федотов объяснил замену Кучаева в перерыве Суперфинала Кубка России

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал решение заменить Константина Кучаева после первого тайма финального матча Кубка России с «Краснодаром».
«После первого тайма Костя Кучаев в матче с «Ростовом» получил травму, и было неясно до последнего, сможет ли он появиться на поле или нет. Смог. Но сколько Костя выдержал, столько выдержал. Потом мы решили его заменить», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, ЦСКА переиграл «Краснодар» в финальном матче Кубка России. Судьбу трофея решила серия послематчевых пенальти. Решающее спасение совершил вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев, парировавший удар Олакунле Олусегуна – 6:5.
Основное время завершилось вничью – 1:1. Счёт в первом тайме открыл форвард ЦСКА Фёдор Чалов, точно исполнив одиннадцатиметровый удар. Пенальти заработал Константин Кучаев, на котором в своей штрафной нарушил правила нападающий «Краснодара» Олусегун. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Джон Кордоба восстановил равновесие, замкнув фланговую подачу.
- 11 июня 2023
-
22:25
-
22:15
-
22:14
-
22:11
-
22:00
-
21:49
-
21:45
-
21:43
-
21:33
-
21:27
-
21:23
-
21:23
-
21:20
-
21:18
-
21:16
-
21:10
-
21:08
-
21:08
-
21:04
-
21:02
-
20:58
-
20:55
-
20:54
-
20:52
-
20:50
-
20:42
-
20:42
-
20:39
-
20:38
-
20:36
-
20:31
-
20:28
-
20:24
-
20:23
-
20:22