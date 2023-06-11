Федотов объяснил замену Кучаева в перерыве Суперфинала Кубка России

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал решение заменить Константина Кучаева после первого тайма финального матча Кубка России с «Краснодаром».

«После первого тайма Костя Кучаев в матче с «Ростовом» получил травму, и было неясно до последнего, сможет ли он появиться на поле или нет. Смог. Но сколько Костя выдержал, столько выдержал. Потом мы решили его заменить», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, ЦСКА переиграл «Краснодар» в финальном матче Кубка России. Судьбу трофея решила серия послематчевых пенальти. Решающее спасение совершил вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев, парировавший удар Олакунле Олусегуна – 6:5.

Основное время завершилось вничью – 1:1. Счёт в первом тайме открыл форвард ЦСКА Фёдор Чалов, точно исполнив одиннадцатиметровый удар. Пенальти заработал Константин Кучаев, на котором в своей штрафной нарушил правила нападающий «Краснодара» Олусегун. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Джон Кордоба восстановил равновесие, замкнув фланговую подачу.