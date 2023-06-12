Ильзат Ахметов: поражение от ЦСКА в Суперфинале Кубка — самое горькое в жизни

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов признался, что поражение от ЦСКА (1:1, 5:6 — по пенальти) в финале Фонбет Кубка России принесло ему большое разочарование.

«Поражение от ЦСКА в Суперфинале Кубка — самое горькое в моей жизни. Мне показалось, что во втором тайме мы были лучше. Надо использовать в таких матчах любую возможность. Обидно, что мы стоим не там, где стоял ЦСКА на награждении. Но надеюсь, что мы ещё достигнем исторического трофея», — сказал Ахметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Финал Кубка России ЦСКА — «Краснодар» прошёл вчера, 11 июня, на стадионе «Лужники». Победу одержала команда Владимира Федотова, переигравшая «быков» в серии послематчевых пенальти со счётом 6:5.