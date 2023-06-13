Мари Краймбрери выступит перед началом женского Суперкубка России
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Российская певица Мари Краймбрери выступит на матче женского Суперкубка России, в котором встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит».
«Ваши любимые хиты: «Иначе это всё зря», «Океан» и «AMORE» — на открытии матча за Суперкубок России на «ВЭБ Арене». Начало концерта — в 18:30», — сообщается в телеграм-канале женской Суперлиги.
Матч за Суперкубок состоится в субботу, 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В прошлом году ЦСКА выиграл Кубок России, победив в финале «Зенит» со счётом 2:1. «Зенит» одержал победу в чемпионате России.
В нынешнем сезоне Суперлиги «Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 37 очков в 13 матчах и опережает ЦСКА на одно очко.
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