Мари Краймбрери выступит перед началом женского Суперкубка России

Российская певица Мари Краймбрери выступит на матче женского Суперкубка России, в котором встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит».

«Ваши любимые хиты: «Иначе это всё зря», «Океан» и «AMORE» — на открытии матча за Суперкубок России на «ВЭБ Арене». Начало концерта — в 18:30», — сообщается в телеграм-канале женской Суперлиги.

Матч за Суперкубок состоится в субботу, 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В прошлом году ЦСКА выиграл Кубок России, победив в финале «Зенит» со счётом 2:1. «Зенит» одержал победу в чемпионате России.

В нынешнем сезоне Суперлиги «Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 37 очков в 13 матчах и опережает ЦСКА на одно очко.