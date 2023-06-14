Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес: моя невиновность будет доказана

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес высказался насчёт предъявленных в его сторону обвинений в изнасиловании.

«Только два человека знают, что произошло и чего не было. Я говорю правду. Моя невиновность будет доказана. Это были отношения по обоюдному согласию, мне никогда в голову не пришло бы склонить кого-либо к половому акту, как об этом было заявлено», — цитирует слова Алвеса интернет-издание Itatiaia.

Напомним, экс-игрок «Барселоны» находится в заключении с января по подозрению в изнасиловании девушки. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Ранее в этом месяце суд отклонил вторую апелляцию адвокатов Дани Алвеса с просьбой об освобождении бразильца из-под стражи.