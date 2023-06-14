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В «Фенербахче» опровергли интерес к форварду ЦСКА Фёдору Чалову

В «Фенербахче» опровергли интерес к форварду ЦСКА Фёдору Чалову
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Член совета директоров турецкого «Фенербахче» Салахаттин Баки опроверг интерес к форварду ЦСКА Фёдору Чалову.

«Фенербахче» не заинтересован в Фёдоре Чалове», — сказал Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В сезоне-2022/2023 на счету 25-летнего нападающего 41 матч за ЦСКА во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и пятью результативными передачами. С командой он завоевал Кубок России, а также стал серебряным призёром чемпионата России.

Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось о желании сразу нескольких турецких клубов подписать Чалова.

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