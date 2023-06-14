«Фенербахче» и «Галатасараю» интересен нападающий ЦСКА Фёдор Чалов
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов может перейти в турецкий клуб – игроком интересуются «Галатасарай» и «Фенербахче». Об этом на своей странице в соцсети информирует итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
Журналист сообщает, что срок контракта форварда с ЦСКА истекает следующим летом.
Чалов — воспитанник ЦСКА. Выступать за первую команду российский форвард начал в 2016 году. 1 февраля 2022 года Фёдор перешёл в швейцарский клуб «Базель» на правах аренды, заключённой до конца сезона-2021/2022.
В завершившемся сезоне-2022/2023 Чалов отыграл 30 матчей за армейцев в рамках Российской Премьер-Лиги, забил 19 голов и отдал пять результативных передач. По итогам сезона он стал лучшим бомбардиром команды Владимира Федотова.
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