Канчельскис: Чалов — нападающий с мозгами, ему надо бежать из РПЛ сломя голову

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о нападающем ЦСКА Федоре Чалове. По мнению известного экс-футболиста, Чалову необходимо бежать из Российской Премьер-Лиги в Европу «сломя голову», пока он ещё находится в оптимальном возрасте для построения европейской карьеры.
«Федор Чалов — нападающий с мозгами, командный игрок. Редкий продукт для нашего футбола. Видно, что человек читает игру, понимает, что происходит на поле. Таких футболистов очень ценят в Европе. Если у Федора есть желание, то надо туда бежать из РПЛ сломя голову. 25 лет — отличный возраст. Он еще сможет там себя проявить. А если останется здесь, то не раскроет до конца свой потенциал. Сейчас Чалов — один из лучших российских нападающих», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».
- 15 июня 2023
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