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Быстров – о женском Суперкубке: мне такой футбол не нравится, но зато титул в Питере

Быстров – о женском Суперкубке: мне такой футбол не нравится, но зато титул в Питере
Владимир Быстров
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поделился эмоциями от матча за женский Суперкубок, в котором сине-бело-голубые обыграли московский ЦСКА (1:1, 5:4 по пенальти).

«Очень ровный матч. Обе команды играли в закрытый футбол, никто не хотел проигрывать. Логичный исход, что победитель определился в серии пенальти. Заменить вратаря — грамотное решение тренера. Именно это сыграло решающую роль.

Ничья в основное время закономерная. После пропущенного мяча по ходу второго тайма ЦСКА лучше смотрелся и заслуженно сравнял счёт в матче. «Зенит» — молодцы, воспользовались грубой ошибкой. Клуб терпел, играл вторым номером, много оборонялся. Мне такой футбол не нравится, но зато титул в Питере», — сказал Быстров в эфире «Матч Премьер».

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