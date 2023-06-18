Молодёжная сборная России уступила «Торпедо-БЕЛАЗ» с минимальным счётом

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Молодёжная сборная России в товарищеском матче проиграла белорусскому клубу «Торпедо-БЕЛАЗ» со счётом 0:1.

Встреча проходила на стадионе «Торпедо» в Жодино. Единственный гол в начале второго тайма забил нападающий хозяев Арсений Галушко.

В первом тайме незначительное преимущество было у хозяев. Несколько спасений совершил голкипер российской команды Даниил Голиков. В перерыве «Торпедо-БЕЛАЗ» полностью сменило состав. Сборная России ответила тремя заменами, включая вратарскую позицию. Вскоре после перерыва хозяева открыли счёт: Даниил Веселов справился с первым ударом, но на добивании первым оказался Арсений Галушко.

В оставшееся время сборная России U21 пыталась уйти от поражения. Хорошие моменты упустили Данила Козлов, Вадим Раков и Игорь Дмитриев, и счёт остался прежним.

Для российской молодёжки это поражение стало вторым подряд. 15 июня команда Ивана Шабарова разгромно проиграла сверстникам из Беларуси (1:5).