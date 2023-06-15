Молодёжная сборная России разгромно проиграла Беларуси

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В четверг, 15 июня, состоялась товарищеская игра между молодёжными сборными России и Беларуси. Матч проходил в городе Борисов (Беларусь). Россияне разгромно уступили сверстникам из страны-соседки — 1:5.

Уже в первом тайме белорусы смогли трижды поразить ворота россиян. В составе сборной отличились Алексей Антилевский, реализовавший пенальти и Егор Карпицкий. Ещё один мяч был забит после автогола хавбека Ивана Пяткина. Сборная России ответила голом Павла Мелёшина, представляющего «Спартак».

Во второй половине встречи белорусы смогли сделать счёт разгромным: Карпицкий оформил хет-трик. Матч так и завершился — победа молодёжной сборной Беларуси со счётом 5:1.

Напомним, на этой неделе молодёжная сборная России проведёт ещё один товарищеский матч. Команда сыграет с жодинским «Торпедо» в воскресенье, 18 июня.