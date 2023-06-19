«Челси» близок к приобретению нападающего «Вильярреала» Николаса Джексона

Лондонский «Челси» вплотную приблизился к достижению соглашения с «Вильярреалом» по поводу перехода Николаса Джексона. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
По данным источника, лондонский клуб решил выплатить клаусулу в размере € 35 млн за 21-летнего игрока и уведомил об этом «Вильярреал». Сумма будет выплачена несколькими траншами в рассрочку. Отмечается, что сам Джексон договорился с синими о долгосрочном контракте.
В завершившемся сезоне-2022/2023 Джексон провёл за «Вильярреал» 26 матчей в рамках чемпионата Испании, забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи. 21-летний сенегалец стал лучшим бомбардиром клуба.
«Вильярреал» занял пятую строчку в турнирной таблице, набрав 64 очка. «Челси» закончил сезон-2022/2023 на 12-м месте.
- 19 июня 2023
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