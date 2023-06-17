«Челси» сделает официальное предложение по Джексону на следующей неделе

«Челси» сделает официальное предложение по нападающему «Вильярреала» Николасу Джексону на следующей неделе, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, лондонский клуб решил выплатить клаусулу в размере € 35 млн за 21-летнего игрока. «Вильярреал» проинформирован об этом и готов пойти на сделку с «Челси».
Сообщается, что в прошедшие несколько дней клубы обсуждали рассрочку потенциального платежа. Форвард испанского клуба хочет перейти исключительно в «Челси», несмотря на наличие предложений от ещё трёх клубов.
Джексон забивает в ворота «Атлетико» в матче 38-го тура Ла Лиги:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В сезоне-2022/2023 на счету Джексона 38 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2026 года.
Ранее сообщалось о желании одного из саудовских клубов приобрести защитника «Челси» Калиду Кулибали.
- 17 июня 2023
-
18:37
-
18:34
-
18:30
-
18:26
-
18:25
-
18:19
-
18:00
-
17:58
-
17:46
-
17:41
-
17:37
-
17:30
-
17:24
-
17:15
-
17:00
-
16:51
-
16:41
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:22
-
16:05
-
16:00
-
15:51
-
15:50
-
15:43
-
15:34
-
15:30
-
15:23
-
15:02
-
15:00
-
14:55
-
14:52
-
14:45
-
14:38