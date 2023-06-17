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«Челси» сделает официальное предложение по Джексону на следующей неделе

«Челси» сделает официальное предложение по нападающему «Вильярреала» Николасу Джексону на следующей неделе, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, лондонский клуб решил выплатить клаусулу в размере € 35 млн за 21-летнего игрока. «Вильярреал» проинформирован об этом и готов пойти на сделку с «Челси».

Сообщается, что в прошедшие несколько дней клубы обсуждали рассрочку потенциального платежа. Форвард испанского клуба хочет перейти исключительно в «Челси», несмотря на наличие предложений от ещё трёх клубов.

Джексон забивает в ворота «Атлетико» в матче 38-го тура Ла Лиги:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В сезоне-2022/2023 на счету Джексона 38 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2026 года.

Ранее сообщалось о желании одного из саудовских клубов приобрести защитника «Челси» Калиду Кулибали.