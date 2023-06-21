Хаким Зиеш близок к переходу в «Аль-Наср»

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш в скором времени присоединится к саудовскому «Аль-Насру», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, достиг устной договорённости с Зиешем о переходе. Условия личного контракта с игроком также согласованы. Если всё пойдет по плану, Хаким подпишет соглашение сроком до июня 2026 года.

Кроме того, саудовский клуб договорился о переходе 30-летнего хавбека с «Челси». Сторонам осталось только уладить последние детали и подписать все документы.

В завершившемся сезоне Хаким Зиеш провёл за «Челси» 24 матча во всех турнирах и сделал три результативные передачи. Ранее марокканец выступал за «Аякс», «Твенте» и «Херенвен».