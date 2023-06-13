Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш интересен «Аль-Насру»

Марокканский полузащитник «Челси» Хаким Зиеш попал в сферу интересов саудовского «Аль-Насра». Об этом сообщает журналист Evening Standard Низаар Кинселла в своём «твиттере».
По данным источника, в саудовском клубе видят в лице 30-летнего Зиеша распаковщика для нападающего Криштиану Роналду. Отмечается, что «Аль-Наср» планирует подписать ещё как минимум двоих футболистов в летнее трансферное окно.
В завершившемся сезоне-2022/2023 Хаким Зиеш провёл 18 матчей за «Челси» в рамках английской Премьер-лиги, отдав три голевые передачи. Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду во второй половине сезона-2022/2023 забил 14 мячей в 16 матчах чемпионата Саудовской Аравии.
Зиеш выступает за «Челси» с 2020 года. Предыдущим клубом марокканского полузащитника был «Аякс».
- 13 июня 2023
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