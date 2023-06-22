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«Ювентус» может купить Парти за € 18–20 млн

«Ювентус» может купить Парти за € 18–20 млн
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«Ювентус» рассматривает возможность покупки полузащитника «Арсенала» Томаса Парти, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. «Старая синьора» готова предложить ганскому хавбеку контракт на три года, сам игрок не против перехода, позиция лондонского клуба пока неизвестна.

Сумма сделки может составлять порядка € 18–20 млн. Как сообщал ранее другой инсайдер Фабрицио Романо, «Ювентус» уже запрашивал информацию о Парти у «канониров». Итальянский клуб сейчас определяется с будущим французского полузащитника Адриена Рабьо, который может покинуть клуб.

В розыгрыше английской Премьер-лиги Томас Парти провёл 33 матча, забил три гола и не отдал голевых передач. «Арсенал» занял в лиге второе место, набрав 84 очка в 38 матчах. «Ювентус» потерял в Серии А много очков в связи с финансовыми скандалами — «бьянконери» завершили сезон на седьмом месте с 62 очками.

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