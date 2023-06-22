«Интер» определился с кандидатами на замену своему основному вратарю

Руководство «Интера» определилось с возможными кандидатами на замену основному голкиперу Андре Онана в случае перехода камерунца в другой клуб, сообщает La Gazetta dello Sport.
По информации источника, «нерадзурри» интересны два варианта — Георгий Мамардашвили из «Валенсии» и Ян Зоммер из «Баварии». Грузинского голкипера «Интер» планирует купить за € 25 млн, в то время как предпочтительный способ сделки по швейцарцу — аренда.
В сезоне-2022/2023 на счету Мамардашвили 42 матча за «Валенсию» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость 22-летнего грузинского голкипера, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн. Зоммер перешёл в «Баварию» зимой и провёл за неё 25 игр. Ориентировочная стоимость 34-летнего швейцарского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
Напомним, Онана интересуются английские гранды — «Челси» и «Манчестер Юнайтед». «Интер» готов расстаться со своим голкипером не менее чем за € 60 млн.
- 22 июня 2023
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