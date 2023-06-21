«Интер» и «Ювентус» интересуются Милинковичем-Савичем

«Интер» и «Ювентус» прорабатывают возможность подписания полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, оба гранда итальянского футбола делали запрос по игроку, но пока не предлагали ничего конкретного. «Лацио» намерен выручить с продажи своего лидера не менее € 40 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Милинковича-Савича 47 матчей за «Лацио» во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с римским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее сообщалось о желании «Интера» взять в аренду защитника «Челси» Трево Чалобу.