Матч женской Суперлиги «Рязань-ВДВ» — «Динамо» отменили
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Матч 14-го тура женской российской Суперлиги, в котором должны были встречаться «Рязань-ВДВ» и «Динамо» отменён. Об этом сообщается в телеграм-канале турнира.
Игра должна была пройти в Орехово-Зуево и начаться в 19:00 мск. Игра была отменена в связи с запретом проведения спортивных мероприятий на территории Московской области. Соответствующее постановление было ранее подписано губернатором региона. Информация о новой дате проведения матча появится позже.
В нынешнем сезоне чемпионата России «Рязань-ВДВ» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 16 очков. «Динамо» находится на пятом месте. Команда провела на один матч больше и набрала 20 баллов. Действующим чемпионом является «Зенит».
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