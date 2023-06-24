Матч женской Суперлиги «Рязань-ВДВ» — «Динамо» отменили

Матч 14-го тура женской российской Суперлиги, в котором должны были встречаться «Рязань-ВДВ» и «Динамо» отменён. Об этом сообщается в телеграм-канале турнира.

Игра должна была пройти в Орехово-Зуево и начаться в 19:00 мск. Игра была отменена в связи с запретом проведения спортивных мероприятий на территории Московской области. Соответствующее постановление было ранее подписано губернатором региона. Информация о новой дате проведения матча появится позже.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Рязань-ВДВ» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 16 очков. «Динамо» находится на пятом месте. Команда провела на один матч больше и набрала 20 баллов. Действующим чемпионом является «Зенит».