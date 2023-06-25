Артета — о Гвардиоле: он гений. Его «Манчестер Сити» бесподобен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о своём отношении к наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле.

«Лучший ли Хосеп? Несомненно. Он лучший во всех аспектах: в управлении раздевалкой, в умении доносить свои идеи, в принятии решений до стартового свистка и по ходу матча. Хосеп – это гений.

«Манчестер Сити» – лучшая команда Гвардиолы? Сравнивать было бы нечестно. В каждой из его команд была своя прелесть, и этот «Сити» бесподобен. Безусловно, за этим клубом приятно наблюдать. К тому же, Хосеп умеет брать трофеи.

Какие у меня с ним отношения? Отличные. Несколько дней назад мы разговаривали с Хосепом. Однако каждый из нас любит побеждать. А на следующий день после игры мы можем созвониться или обняться. Это всегда будет так», – приводит слова Артеты Marca.