Артета рассказал, чего не хватило «Арсеналу» для победы в АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги чемпионата Англии сезона-2022/2023 для «канониров».

«Задача заключалась в том, чтобы выиграть АПЛ. Это «Арсенал», и уровень требований высок. По сей день мне до глубины души больно, что не выиграл Премьер-лигу после 10 месяцев борьбы с «Сити». Но таков спорт. Тем не менее то, чего удалось добиться с такой молодой командой, заслуживает похвалы. Мне это тоже ясно.

Чего не хватило для победы? Многого. Мы были наказаны за те три ничьих подряд, которые у нас были [с «Ливерпулем», «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном»]. Было три или четыре серьёзные травмы игроков, и с этого момента всё усложнилось. Когда у нас была полная команда, мы были последовательны. Нашим соперником была лучшая команда в мире; лучший тренер в мире… Нам не оставалось ничего другого, кроме как принять это и пожать руку чемпиону», — приводит слова Артеты Marca.

«Арсенал» завершил минувший сезон на второй строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги, набрав 84 очка в 38 матчах и отстав от «Манчестер Сити» на пять очков.