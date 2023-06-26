Лофтус-Чик перейдёт в «Милан» за € 16 млн + € 4 млн бонусов — Романо

«Челси» и «Милан» договорились о трансфере полузащитника Рубена Лофтус-Чика, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, сумма сделки составит € 16 млн. Ещё € 4 млн «россонери» могут выплатить в качестве бонусов. Сам 27-летний полузащитник заинтересован в переходе в «Милан» и доволен личными условиями контракта.

В сезоне-2022/2023 на счету Лофтус-Чика 33 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось о желании Лофтус-Чика перейти в «Милан».