Лофтус-Чик согласился перейти в «Милан»

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик дал добро на переход в итальянский «Милан». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 27-летний полузащитник подтвердил готовность перейти в «Милан», который пока не договорился с «Челси» о сумме трансфера. Сообщается, что лондонский клуб хочет получить не менее € 20 млн за футболиста, в то время как красно-чёрные готовы отдать не больше 15 млн.

Действующий контракт Лофтус-Чика с синими рассчитан до лета следующего года, в сезоне-2022/2023 он провёл 25 игр в рамках английской Премьер-лиги, отметившись одной результативной передачей.

«Челси» сезон-2022/2023 завершил на 12-м месте в турнирной таблице, «Милан» занимает четвёртую строчку в Серии А.