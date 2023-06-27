Спортивный директор «Ростова» ответил на вопрос о будущем Матиаса Норманна в команде
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что норвежский полузащитник Матиас Норманн вернётся в расположение команды после аренды в московском «Динамо».
«Когда Матиас вернётся, вы об этом узнаете. У него пока ещё действующая аренда с «Динамо». Потом он возвращается в «Ростов», — приводит слова Рыскина „РБ Спорт“.
Напомним, летом 2022 года Матиас Норманн на правах аренды перешёл из «Ростова» в «Динамо». Норвежский полузащитник сыграл за московский клуб 14 матчей и не отметился результативными действиями.
До перехода в «Ростов» в 2018-м Норманн выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион». В сезоне-2021/2022 27-летний футболист играл в аренде в английском «Норвиче».
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