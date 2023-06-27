«Спартак» всегда хочется побеждать». Вратарь «Динамо» Лещук — о жеребьёвке в Кубке России

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук оценил итоги жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«У «Динамо» хороший жребий в Кубке России. Нас ждут очень интересные игры с топ-командами. Надеюсь, что на матчи придёт много наших болельщиков — будет классная атмосфера на стадионах. Нам только в радость играть такие большие матчи. Реванш со «Спартаком»? «Спартак» всегда хочется побеждать — это наш принципиальный соперник. Не так важно, будет ли это реванш — просто хочется их победить. Нам попалась хорошая группа! Лучше проводить такие большие матчи, чем играть с соперникам попроще», — сказал Лещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
На групповом этапе «Динамо» сыграет со «Спартаком», «Краснодаром» и «Пари Нижний Новгород».
- 27 июня 2023
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