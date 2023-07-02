«Барселона» рассматривает вариант с Кристенсеном в роли опорника

«Барселона» активно ищет игрока на роль опорника, и защитник команды Андреас Кристенсен – один из возможных вариантов для главного тренера команды Хави на данную позицию, сообщает Diario Sport.

Напомним, после ухода из клуба Серхио Бускетса каталонцы активно ищут ему возможную замену на данной позиции. Одним из приоритетных вариантов для клуба является полузащитник «Жироны» Ориэль Ромеу, однако датский защитник, по мнению Хави, также может стать неплохой альтернативой.

Кристенсен неоднократно играл в роли опорника на молодёжном уровне, но на взрослом уровне на данной позиции почти не задействовался – всего шесть матчей за карьеру.

В прошедшем сезоне Ла Лиги 27-летний защитник сыграл 23 матча, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. Соглашение Андреаса с «Барселоной» истекает летом 2026 года. Цена полузащитника согласно порталу Transfermarkt — € 40 млн.

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Кристенсен открывает счёт в матче с «Бетисом»:

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