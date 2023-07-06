Спортдир «Шахтёра» Срна: если Трубин и уйдёт, то только в топ-клуб и за большие деньги

Спортивный директор «Шахтёра» Дарио Срна допустил, что вратарь «горняков» Анатолий Трубин покинет клуб в это трансферное окно. Ранее сообщалось об интересе «Интера» к украинцу.

«Прямо сейчас Трубин один из лучших вратарей Европы. Ему только 21 год, он молод, но он уже сыграл 17 матчей в Лиге чемпионов и, следовательно, уже имеет опыт. Он готов к переходу в большой клуб. Трубин готов играть как в Италии, так и в Англии и Франции. Он вратарь на будущее.

У нас много предложений, мы ведём переговоры с разными клубами, но все должны понимать одну вещь: если он уйдёт из «Шахтёра», то в топ-клуб и за большие деньги, как это было с Мудриком, и как это будет с Судаковым, Бондаренко или Матвиенко в будущем», — приводит слова Срны издание Football Italia.