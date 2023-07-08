«Челси» не ведёт переговоров ни с одним клубом по Андрею Сантосу

«Челси» сейчас не ведёт переговоры ни с одним клубом по полузащитнику Андрею Сантосу, сообщил в «твиттере» журналист Фабрицио Романо. Несмотря на большой интерес со стороны многих европейских команд к футболисту, на данном этапе конкретных или предварительных обсуждений по бразильцу нет.

Главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино хочет видеть 19-летнего игрока во время предсезонной подготовки. Руководители «Челси» считают, что у Сантоса перспективное будущее.

Бразилец пока не провёл ни одного матча за лондонский клуб. Сантос перешёл в «Челси» из «Васко да Гама» в январе, но уже в марте «синие» вернули игрока в команду из Рио-де-Жанейро в аренду. До июня полузащитник успел провести 11 матчей за бразильский клуб, в которых забил один мяч.

В марте Сантос также дебютировал за сборную Бразилии в товарищеском матче с Марокко.

Мэйсон Маунт объявил об уходе из «Челси» в видеообращении: