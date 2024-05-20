Сумасшедший матч «Реала», Медведев опустился в рейтинге ATP. Главное к утру

Испанский «Вильярреал» ушёл от поражения в матче с мадридским «Реалом», благодаря покеру норвежца Александра Сёрлота в невероятном матче, российский теннисист Даниил Медведев опустился на пятую строчку обновлённого рейтинга ATP, пропустив вперёд победителя «Мастерса» в Риме немца Александра Зверева, определились все пары полуфинальной стадии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Покер Сёрлота принёс «Вильярреалу» ничью в матче с мадридским «Реалом».
2. Медведев уступил Звереву 4-е место в обновлённом рейтинге АТР, Рублёв сохранил позицию.
3. Определились все полуфинальные пары плей-офф НБА.
4. «Реал Сосьедад» Захаряна гарантировал себе место в Лиге Европы на следующий сезон.
5. Фил Фоден установил уникальный рекорд среди игроков «Ман Сити» в АПЛ.
6. «Барселона» гарантировала себе второе место в Ла Лиге, разгромив «Райо Вальекано».
7. «Манчестер Сити» получил чемпионский трофей после четвёртой победы в АПЛ подряд.
8. Александр Головин получил от клуба болельщиков «Монако» награду за успешный сезон.
9. Завершился чемпионат Франции по футболу сезона-2023/2024.
10. Магомед Оздоев с ПАОКом выиграл чемпионат Греции по футболу.
11. «Спартак» потерял шансы на медали в нынешнем сезоне РПЛ.
12. Эрлинг Холанд во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром АПЛ.