Кержаков — о серии пенальти: сказал Лёхе Сутормину, что сейчас потащу, и потащил

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков, отразивший два удара в послематчевой серии пенальти, прокомментировал итоги игры с «Фенербахче».

«Удался ярчайший перформанс? Это моя работа. Я просто делаю свою работу. Иногда хорошо, иногда — не очень. Сегодня вроде хорошо.

Начнём с того, что я не знал, что по регламенту нам предстоит серия пенальти. После финального свистка я пошёл поблагодарить болельщиков и увидел, что никто из игроков не уходит. Спрашиваю: «Что такое?» Мне отвечают: «Серия пенальти». Подумал: «Ладно, пойду тащить». А что делать? Вообще, я не придаю большого значения отбитым пенальти в таких матчах. Меня волнуют только официальные матчи, в них дела пока не очень, но будем работать.

Что подумал, когда Зелимхан Бакаев не смог реализовать свой 11-метровый? Два отражённых пенальти за матч — много для меня. Один — уже много. Подумал, что придётся доставать из себя всё. Если честно, ничего не почувствовал — я просто сказал Лёхе Сутормину, что сейчас потащу. И потащил. Потом Зеля (Бакаев. – Прим. «Чемпионата») не забил, я хотел ему то же самое сказать, но он ушёл.

Что касается матча, да, «Фенербахче» молодцы. Для нас эти матчи очень полезны, очень важны. Обычно тренировочные матчи на сборах играются не в такой атмосфере, не с таким желанием. Никогда не видел, чтобы больше 30 тысяч зрителей пришли на товарищеский матч на сборах. Ребята все выкладывались, хотя сборы были тяжёлыми, и из ворот было видно, что у игроков ноги тяжёленькие. Но мы выполнили план и всё задуманное — к сезону подойдём во всеоружии. Настроение рабочее. Уже завтра начнём думать об игре, готовиться, начнём недельный цикл», – цитирует Кержакова пресс-служба «Зенита».