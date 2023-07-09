«Зенит» по пенальти обыграл «Фенербахче» в матче Кубка PARI Премьер

Завершился матч Кубка PARI Премьер, в котором встречались российский «Зенит» и турецкий «Фенербахче». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. За 90 минут команды не смогли поразить ворота — 0:0. Победитель определился в серии пенальти: точнее были футболисты «Зенита» — 4:3.
Свои попытки с 11-метровой отметки у петербуржцев смогли реализовать Малком, Арсен Адамов, Андрей Мостовой и Алексей Сутормин.
Для «Зенита» эта игра стала уже третьей на предсезонном турнире. Ранее сине-бело-голубые одолели азербайджанский «Нефтчи» со счётом 3:1 и уступили сербской «Црвене Звезде» — 1:2. Для «Фенербахче» эта встреча была первой на турнире.
На первом месте в турнирной таблице находится «Црвена Звезда» (шесть очков). Сербская команда одержала две победы в двух матчах.
- 9 июля 2023
-
22:41
-
22:38
-
22:36
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
22:30
-
22:21
-
22:16
-
22:11
-
22:09
-
22:06
-
21:57
-
21:44
-
21:42
-
21:42
-
21:40
-
21:33
-
21:24
-
21:11
-
21:06
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:56
-
20:38
-
20:36
-
20:33
-
20:30
-
20:24
-
20:19
-
20:11
-
20:07
-
20:07
-
19:50