«Рубин» обыграл «Крылья Советов» во втором контрольном матче

Сегодня, 12 июля, состоялся второй контрольный матч, в котором встречались казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «УТБ Рубин» в Казани и завершилась минимальной победой казанской команды со счётом 2:1. Встреча проходила в формате два тайма по 40 минут.

«Рубин» открыл счёт уже в начале второго тайма. На 45-й минуте отличился Джоэль Фамейе. «Крылья» смогли сравнять счёт через 20 минут. Автором гола стал Бенхамин Гарре. И за минуту до конца встречи победный мяч в ворота соперника отправил снова Фамейе, тем самым установив окончательный результат игры.

Отметим, что первый товарищеский матч между этими же командами состоялся ранее, победу в нём одержали самарцы со счётом 1:0.