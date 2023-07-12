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«Рубин» обыграл «Крылья Советов» во втором контрольном матче

«Рубин» обыграл «Крылья Советов» во втором контрольном матче
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Сегодня, 12 июля, состоялся второй контрольный матч, в котором встречались казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «УТБ Рубин» в Казани и завершилась минимальной победой казанской команды со счётом 2:1. Встреча проходила в формате два тайма по 40 минут.

«Рубин» открыл счёт уже в начале второго тайма. На 45-й минуте отличился Джоэль Фамейе. «Крылья» смогли сравнять счёт через 20 минут. Автором гола стал Бенхамин Гарре. И за минуту до конца встречи победный мяч в ворота соперника отправил снова Фамейе, тем самым установив окончательный результат игры.

Отметим, что первый товарищеский матч между этими же командами состоялся ранее, победу в нём одержали самарцы со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
12 июля 2023, среда. 14:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара, Россия
1:0 Фамейе – 45'   1:1 Гарре – 65'   2:1 Фамейе – 79'
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