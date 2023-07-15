Отец футболистки «Челси» Абдуллиной рассказал, что в посёлке повесили баннер в её честь
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Отец защитницы «Челси» и сборной России Алсу Абдуллиной Ренат Абдуллин рассказал, что в родном посёлке повесили огромный баннер с изображением футболистки. Девушка родилась в посёлке городского типа Актюбинский в Азнакаевском районе Татарстана.
«В посёлке она у нас большая звезда. Там сделали большой баннер, как вот этот экран (показывает на табло со счётом). Большая фотография! Я каждый раз мимо проезжаю и мысленно говорю: «Привет, дочь!» Она – наша большая гордость», — сказал Абдуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Алсу Абдуллина перешла в «Челси» в декабре 2021 года, подписав контракт до лета 2024 года. В английской команде Абдуллина дважды выиграла чемпионат страны и единожды — Кубок.
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