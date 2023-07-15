На Тадича, покинувшего «Аякс», претендуют несколько клубов из Саудовской Аравии

На форварда сборной Сербии Душана Тадича, недавно покинувшего амстердамский «Аякс», претендует ряд команд из чемпионата Саудовской Аравии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, заполучить Тадича в качестве свободного агента хотят «Аль-Халидж» и ещё несколько саудовских клубов.

Сообщается, что «Бешикташ» также претендует на форварда, однако боссы турецкой команды предлагают сербу контракт лишь на один год, в то время как «Аль-Халидж» — на два. 34-летний игрок примет окончательное решение о своём будущем в ближайшее время.

В сезоне-2022/2023 на счету Тадича 47 матчей за «Аякс» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 18 результативными передачами. Контракт игрока с амстердамским клубом истёк в конце июня этого года, после чего стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Ранее сообщалось о переходе защитника «Аякса» Юрриена Тимбера в лондонский «Арсенал».