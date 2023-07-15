На Тадича, покинувшего «Аякс», претендуют несколько клубов из Саудовской Аравии

На форварда сборной Сербии Душана Тадича, недавно покинувшего амстердамский «Аякс», претендует ряд команд из чемпионата Саудовской Аравии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, заполучить Тадича в качестве свободного агента хотят «Аль-Халидж» и ещё несколько саудовских клубов.
Сообщается, что «Бешикташ» также претендует на форварда, однако боссы турецкой команды предлагают сербу контракт лишь на один год, в то время как «Аль-Халидж» — на два. 34-летний игрок примет окончательное решение о своём будущем в ближайшее время.
В сезоне-2022/2023 на счету Тадича 47 матчей за «Аякс» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 18 результативными передачами. Контракт игрока с амстердамским клубом истёк в конце июня этого года, после чего стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.
Ранее сообщалось о переходе защитника «Аякса» Юрриена Тимбера в лондонский «Арсенал».
- 15 июля 2023
-
23:40
-
23:39
-
23:28
-
23:23
-
23:14
-
23:10
-
22:57
-
22:53
-
22:45
-
22:39
-
22:35
-
22:32
-
22:22
-
22:17
-
22:09
-
22:06
-
22:05
-
21:56
-
21:51
-
21:43
-
21:43
-
21:43
-
21:39
-
21:31
-
21:24
-
21:23
-
21:21
-
21:17
-
21:12
-
21:12
-
21:07
-
20:59
-
20:55
-
20:51
-
20:45