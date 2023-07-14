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«Арсенал» подписал контракт с Юрриеном Тимбером из «Аякса»

«Арсенал» подписал контракт с Юрриеном Тимбером из «Аякса»
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Лондонский «Арсенал» укрепил состав защитником «Аякса» Юрриеном Тимбером, сообщает пресс-служба «канониров».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за футболиста € 42 млн без учёта бонусов, которые могут увеличить сумму ещё на € 5 млн. Контракт Тимбера с «канонирами», по информации британских СМИ, будет рассчитан до лета 2028 года. Защитник взял себе 12-й номер.

В сезоне-2022/2023 Юрриен Тимбер провёл 47 матчей за «Аякс» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с амстердамским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.

Стоит добавить, что изначально «Арсенал» пытался купить 22-летнего Тимбера за € 30 млн, но «Аякс» требовал порядка € 50 млн, и «канониры» добились лишь незначительной уступки от нидерландского клуба.

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