«Арсенал» подписал контракт с Юрриеном Тимбером из «Аякса»

Лондонский «Арсенал» укрепил состав защитником «Аякса» Юрриеном Тимбером, сообщает пресс-служба «канониров».
Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за футболиста € 42 млн без учёта бонусов, которые могут увеличить сумму ещё на € 5 млн. Контракт Тимбера с «канонирами», по информации британских СМИ, будет рассчитан до лета 2028 года. Защитник взял себе 12-й номер.
В сезоне-2022/2023 Юрриен Тимбер провёл 47 матчей за «Аякс» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с амстердамским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.
Стоит добавить, что изначально «Арсенал» пытался купить 22-летнего Тимбера за € 30 млн, но «Аякс» требовал порядка € 50 млн, и «канониры» добились лишь незначительной уступки от нидерландского клуба.
- 14 июля 2023
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