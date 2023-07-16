Бердыев: абсолютно ничем не рискую, работая в Махачкале. Доказывать ничего не собираюсь
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев подчеркнул, что не переживает за свою репутацию в случае неудачных результатов с командой в Первой лиге.
«Я абсолютно ничем не рискую. Абсолютно. Этот вопрос, который вас беспокоит, меня — вообще не беспокоит. Кому-то что-то доказывать я не собираюсь. Надо поднимать дагестанский футбол. Вот всё, что мне нужно. Если я чувствую, что могу помочь, сделаю это с удовольствием.
Я уверен, что с этой командой можно решить вопрос выхода в Премьер-лигу. У меня нет в этом никаких сомнений», — приводит слова Бердыева пресс-служба махачкалинского «Динамо».
В стартовом туре Первой лиги махачкалинское «Динамо» на выезде уступило московскому «Торпедо» — 0:2. Оба гола были забиты в первом тайме.
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