Бердыев: абсолютно ничем не рискую, работая в Махачкале. Доказывать ничего не собираюсь

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев подчеркнул, что не переживает за свою репутацию в случае неудачных результатов с командой в Первой лиге.

«Я абсолютно ничем не рискую. Абсолютно. Этот вопрос, который вас беспокоит, меня — вообще не беспокоит. Кому-то что-то доказывать я не собираюсь. Надо поднимать дагестанский футбол. Вот всё, что мне нужно. Если я чувствую, что могу помочь, сделаю это с удовольствием.

Я уверен, что с этой командой можно решить вопрос выхода в Премьер-лигу. У меня нет в этом никаких сомнений», — приводит слова Бердыева пресс-служба махачкалинского «Динамо».

В стартовом туре Первой лиги махачкалинское «Динамо» на выезде уступило московскому «Торпедо» — 0:2. Оба гола были забиты в первом тайме.