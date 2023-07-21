Сёмин: Черчесов очень хорошо работал в «Ференцвароше», он тренер высокого уровня

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».
«Это часть тренерской работы. Наверное, грубая осечка была, отсюда такое решение от руководства клуба. Всех тренеров увольняют. Станислав очень хорошо работал в «Ференцвароше», но, повторюсь, по мнению руководства, он допустил грубую ошибку, поэтому произошло такое.
Ждать его в России? Почему бы и нет? Он же тренер и должен работать дальше, вполне возможно, что его пригласят в Россию. Черчесов — тренер высокого уровня», — приводит слова Сёмина Metaratings.
Напомним, Черчесов был уволен из «Ференцвароша» в среду, 19 июля, после разгромного поражения от команды «КИ Клаксвик» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов (0:3). 59-летний специалист возглавлял венгерскую команду с декабря 2021 года, выиграв два чемпионских титула и Кубок страны.
- 21 июля 2023
-
19:02
-
19:00
-
18:52
-
18:50
-
18:50
-
18:40
-
18:40
-
18:35
-
18:18
-
18:15
-
18:14
-
18:00
-
17:55
-
17:55
-
17:50
-
17:41
-
17:35
-
17:27
-
17:20
-
17:19
-
17:17
-
17:15
-
17:12
-
17:04
-
17:00
-
16:50
-
16:44
-
16:36
-
16:33
-
16:31
-
16:23
-
16:21
-
16:15
-
16:15
-
16:11